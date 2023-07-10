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Президент США встретится с главами Турции и Украины в Вильнюсе

Politico: Байден на саммите НАТО в Вильнюсе намерен встретиться с Эрдоганом и Зеленским

Президент США Джо Байден на полях стартующего во вторник в Вильнюсе саммита НАТО намерен провести встречи с президентами Турции и Украины Тайипом Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico.

Издание подчеркивает, что подробностей о предстоящих контактах президента Соединенных Штатов на высшем уровне не приводится, а в Белом доме официально не раскрывали программу двухсторонних встреч Байдена на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Очередная встреча лидеров стран-членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

До этого Байден прибыл в столицу Литвы Вильнюс, где он примет участие в саммите Североатлантического альянса.

Газета The New York Times со ссылкой на официальные лица из стран альянса сообщила, что Украину не примут в НАТО на саммите альянса, но члены блока намерены заявить, что «ее место в альянсе», однако о полной формулировке все еще идут споры.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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