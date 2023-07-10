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Байден прибыл в Вильнюс

Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Литвы Вильнюс, где он примет участие в саммите Североатлантического альянса. Фотографию борта, на котором Байден прибыл в Вильнюс, публикует Reuters.

10 июля Байден встретился в Великобритании с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, в нем будут участвовать лидеры всех стран альянса.

Газета The New York Times со ссылкой на официальные лица из стран альянса сообщила, что Украину не примут в НАТО на саммите альянса, но члены блока намерены заявить, что «ее место в альянсе», однако о полной формулировке все еще идут споры. Отмечается, что в коммюнике по итогам саммита в Вильнюсе будет содержаться заявление о том, что «законное место Украины в альянсе НАТО». В это же время идут споры о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку про то, что это произойдет «когда будут позволять обстоятельства» или нужно детально описывать эти обстоятельства.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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