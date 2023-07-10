Политолог пояснил, с чем связано заявление Эрдогана о Турции в ЕС в обмен на Швецию в НАТО

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия для того, чтобы сделать Турцию своим полноправным членом, — это одно из завышенных требований, которые страна использует в любой сделке. Об этом Life сказал политолог Александр Асафов.

По его мнению, Эрдоган намеренно повышает ставки для того, чтобы «выторговать» у Запада какие-либо положительные вещи для Турции.

«Наверняка уже есть компромиссное решение, на которое он готов согласиться, но оно тем не менее неприятное для Запада. Это не только поставки F-16 и какие-то экономические преференции. Тут есть что-то еще, а вот что именно — большой вопрос <...>», — отметил Асафов.

10 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выдвинет новые условия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля. Окончательное решение о ратификации заявки Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Газета Milliyet писала, что встречи президента Турции в рамках саммита НАТО в Вильнюсе сыграют решающую роль в членстве Швеции в альянсе.

Ранее Эрдоган назвал условие, которое упростит принятие Украины в НАТО.