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Государства НАТО не объявят на саммите в Вильнюсе о вступлении стран в альянс

New York Times: Украину на саммите не примут в НАТО, но заявят, что ее место в альянсе

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Shutterstock

Украину не примут в НАТО на саммите альянса в июле, но намерены заявить, что «ее место в альянсе», однако о полной формулировке все еще идут споры. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица из стран альянса.

Издание подчеркивает, что в коммюнике по итогам саммита в Вильнюсе будет содержаться заявление о том, что «законное место Украины в альянсе НАТО». В это же время идут споры о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку про то, что это произойдет «когда будут позволять обстоятельства» или нужно детально описывать эти обстоятельства.

NYT утверждает, что в рамках саммита НАТО не будут объявлять о приеме новых членов в альянс.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия для того, чтобы сделать Турцию своим полноправным членом.

По его словам, Анкара выдвинет новые условия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля. Окончательное решение о ратификации заявки Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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