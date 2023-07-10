В Госдуме раскрыли, что может поссорить Россию и Турцию

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Чепа заявил, что передача Турцией Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», а также возврат боевиков «Азова» (организация запрещена в России) может повлиять на отношения страны с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, то, что возврат командиров «Азова» был несогласован — плохой знак. Он подчеркнул, что в текущий момент идут переговоры о передаче украинской стороне артиллерийского оружия, ЗРК С-400 «Триумф».

«Если Турция решится на этот шаг, то это очень серьезно повлияет на наши отношения», — рассказал депутат.

По его словам, Соединенные Штаты не прекращают оказывать давление на страны, которые проявляют лояльность к России. При этом условия становятся все более выгодными.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал на брифинге, отразится ли передача Анкарой командиров украинского батальона «Азов» на строительство газового хаба в Турции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.