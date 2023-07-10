Специалист по этикету объяснила, почему Байден зря похлопал Карла III по плечу

Король Великобритании Карл III встретился с президентом США Джо Байденом в Виндзорском замке — впервые в статусе монарха. После выхода из машины Байден пожал руку британскому королю и похлопал его по плечу — в разговоре с «Газетой.Ru» специалист по европейскому светскому этикету Ксения Маркова объяснила, почему второе действие было неуместным.

«Существуют определенные, сложившиеся веками правила этикета и протокола. Одно из них — не принято тактильно касаться монархов. На более бытовом уровне это предполагает, что «простые смертные» никогда не инициируют даже простое рукопожатие, а ожидают, пока монарх обозначит именно эту форму в качестве приветствия. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, короли и принцы обычно протягивают руку несколько раньше, чем принято в деловом и светском этикете. Это дает время визави сориентироваться и не попасть в неловкое положение, высматривая, что там такое происходит с монаршими руками, и позволяет реагировать, скажем так, адекватно. В данном случае, статусы встречающихся равны, оба главы государства, просто одного выбрали, а другой дождался своей очереди, с точки зрения правил, этот нюанс особого значения не имеет. Господин Байден представляет США, Его Величество — Великобританию. Рукопожатия не осуществлялись во времена пандемии. Они, славу богу, остались в прошлом и мир вернулся к проверенной практике, принятой и в Европе и в Америке. То есть, в данном случае, рукопожатие должно было состояться», — сказала Маркова.

Специалист отметила, что на рукопожатии американскому президенту стоило остановиться, приобнимать и похлопывать руки монарха — неуместно.

«Речь именно о рукопожатии, то есть о сомкнутых ладонях двух людей, это может происходить чуть дольше обычного, — чтобы успели сделать фото. Но вовсе не о практически объятиях, похлопываниях, которые мы видели. Американцы часто придерживаются своих правил в этом вопросе, неважно, на чьей территории они находятся», — объяснила Маркова.

Она напомнила, что в 2009 году таким образом нарушила протокол Мишель Обама, которая приобняла королеву Елизавету II на встрече в Букингемском дворце.

«Тогда много про это писали. Как и про то, что королева продемонстрировала самые лучшие манеры и не позволила гостье смутиться или почувствовать себя неловко — и тоже слегка обняла ее в ответ. Хотя для англичанки, аристократки и главы государства, неважно в каком порядке, не слишком привычно обниматься с заезжими гостями. Рауль Кастро демонстративно поднял вверх руку американского президента, когда тот решил по свойски его приобнять. Конечно, такой жест считывается как несколько снисходительный и даже высокомерный, что не совсем подходит к встрече на высоком уровне. Просто люди, конечно, практически как угодно могут демонстрировать свои чувства и настроения, но главы государств — нет. Для этого и существует протокол», — заключила Маркова.

В понедельник, 10 июля Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III в рамках своего европейское турне. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как американский президент и британский монарх обменялись рукопожатиями, а затем поднялись по лестнице для совместного фото. В это время Байден приобнимал монарха, поддерживая его под руку.

Ранее президента США Байдена с семьей заметили загорающим на общественном пляже в Делавэре.