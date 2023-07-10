ЕС призвал не связывать вступление Турции в союз и членство Швеции в НАТО

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ратификация Турцией присоединения Швеции к НАТО и прогресс Анкары по присоединению к Евросоюзу не связаны между собой. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз имеет очень четкий процесс присоединения, а также существует определенный набор шагов, которые должна выполнить страна-кандидат на членство в ЕС. Она подчеркнула, что они не могут быть увязаны.

По словам представителя ЕК Аны Писонеро, Еврокомиссия следит за прогрессом стран-кандидатов, «очередной ежегодный обзор такого прогресса будет, как мы ожидаем, опубликован в октябре».

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Турции стать членом ЕС, но это намерение не должно мешать вступлению в альянс Швеции.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает придерживаться политики открытых дверей Североатлантического альянса.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.