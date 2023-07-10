В правительстве Германии заявили, что работают над гарантиями безопасности для Украины

Германия работает над документом по гарантиям безопасности для Украины на двусторонней основе, в нем не содержится обязанности по оказанию взаимной военной помощи (по примеру статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По его словам, в документе нет обязательств по оказанию взаимной помощи. Источник подчеркнул, что на данный момент не знает, какое название будет у документа.

Он подчеркнул, что основной целью данного соглашения является наделение украинской стороны способностями самостоятельно защищаться при возможном «нападении», а также оказание Киеву военной, экономической и дипломатической помощи в случае подобного развития событий. В правительстве сообщили, что в процесс переговоров о гарантиях вовлечены все страны «Большой семерки».

До этого стало известно, что

Германия готовится объявить на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе о новых поставках оружия Киеву, но дальнобойные крылатые ракеты Taurus в эти планы не входят.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.