СМИ сообщили об очном участии Зеленского в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июля, приедет на саммит НАТО, который в это время будет проходить в Вильнюсе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Зеленский прибудет в среду, сообщают источники, знакомые с этим вопросом», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что пресс-секретарь украинского лидера отказался от комментариев.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Зеленский примет участие в саммите альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Также сообщалось, что совместное выступление президента Украины и генсека уже включено в программу мероприятия на 12 июля.

В этот же день руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Украина «ждет хороших новостей» от предстоящего саммита Североатлантического альянса. По его словам, продолжается интенсивная работа, контакты с союзниками, позиция Киева будет предметной.

До этого немецкое издание Bild со ссылкой на несколько источников сообщало, что на предстоящем саммите НАТО Зеленский планировал публично обратиться ко всем главам стран-членов альянса с просьбой принять его страну в организацию, однако представители США и Германии выступили против этого.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.