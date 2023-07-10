Эрдоган рассказал, когда Швеция вступит в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия для того, чтобы сделать Турцию своим полноправным членом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Анкара выдвинет новые условия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июня. Окончательное решение о ратификации заявки Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

До этого газета Milliyet писала, что встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита НАТО в Вильнюсе сыграют решающую роль в членстве Швеции в альянсе.

В материале отмечается, что Стокгольму важно заверить Анкару в шагах, которые он предпримет после саммита. При этом не ожидается, что во время саммита Великое национальное собрание Турции (парламент) завершит финальные процедуры по принятию Швеции в полноправные члены альянса.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.