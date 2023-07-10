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Столтенберг анонсировал выступление Зеленского на саммите НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в саммите альянса в Вильнюсе

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что совместное выступление Зеленского и Столтенберга уже включено в программу мероприятия на 12 июля.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на несколько источников сообщило, что на предстоящем саммите НАТО Зеленский планировал публично обратиться ко всем главам стран-членов альянса с просьбой принять его страну в организацию, но представители США и Германии выступили против этого.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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