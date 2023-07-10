В НАТО оценили стремление Турции стать членом Евросоюза

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Турции стать членом ЕС, но это намерение не должно мешать вступлению в альянс Швеции. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что поддерживает стремление Анкары, но необходимо помнить о договоре Турции и НАТО в Мадриде в 2022 году, о конкретном списке условий, который должна выполнить Швеция, чтобы вступить в альянс.

Столтенберг отметил, что Швеция выполнила данные условия.

«Мы будем интенсивно работать, чтобы сделать Швецию членом НАТО как можно раньше, это очень важно для обеспечения безопасности балтийских государств», — добавил генсек Североатлантического альянса.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает придерживаться политики открытых дверей Североатлантического альянса.

По его словам, несмотря на это, Анкара до сих пор не может окончательно поддержать присоединение Швеции к блоку.

Он также добавил, что ситуация вокруг королевства будет обсуждаться в рамках саммита НАТО, который должен состояться в июле в Литве.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.