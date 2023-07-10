В Офисе президента Украины заявили об ожидании хороших новостей для Киева на саммите НАТО

Украина «ждет хороших новостей» от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, продолжается интенсивная работа, контакты с союзниками, позиция Киева будет предметной.

«Ждем хороших новостей. Благодарен нашим друзьям и союзникам за позицию», — написал Ермак.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.