В Кремле отреагировали на слова Байдена о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

По словам Пескова, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе ведутся «весьма оживленные дискуссии», в ходе которых Киев пытается оказывать давление на всех участников различными способами для того, чтобы как можно больше стран проявили солидарность в вопросе вступления страны в альянс.

«Членство Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе, и будет абсолютной опасностью и угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», — резюмировал Песков.

До этого Эрдоган называл условие, которое упростит принятие Украины в НАТО.

По его словам, завершение конфликта на Украине сделает проще принятие страны в НАТО. Страны-члены организуют заседание совета НАТО — Украина, которое продемонстрирует поддержку Украины со стороны стран альянса.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.