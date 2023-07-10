В Китае назвали развитие отношений Пекина и Москвы стратегическим решением

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений Китая и России является стратегическим выбором двух стран, основанным на коренных интересах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам китайского лидера, отношения между двумя странами постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития благодаря совместным усилиям. Си подчеркнул, что Китай готов вместе с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира.

До этого стало известно о встрече спикера Совета федерации России Валентины Матвиенко с Си Цзиньпином в КНР. По ее словам, российский лидер «тепло вспоминал» встречу с председателем КНР, прошедшую в марте в Москве. Путин передал китайскому лидеру устное послание, уточнила Матвиенко.

В июне официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга назвала безответственной политической провокацией слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».