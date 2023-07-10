Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что в сложившейся ситуации Украина ближе к вступлению в НАТО, чем в 2008 году. Об этом сообщается в статье Financial Times.

«По сравнению с 2008 годом Украина сейчас намного ближе к НАТО. Это факт», — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что верит, что Украина когда-то станет членом альянса, но странам, являющимся членами НАТО, предстоит самостоятельно определить подходящее время.

«Я абсолютно уверен, что мы придем к какому-то решению, которое объединит союзников...» — заключил генеральный секретарь организации.

Примерных сроков включения Украины в состав НАТО Столтенберг не назвал.

До этого стало известно о мнении властей Германии по возможному членству Украины в НАТО. Как считают в правительстве Германии, в фокусе предстоящей встречи будет активизация отношений между альянсом и Киевом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.