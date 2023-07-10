Глава МИД Турции Фидан переговорил с госсекретарем США Блинкеном перед саммитом НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы расширения НАТО. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком ведомстве.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы расширения Североатлантического альянса и предстоящий в Вильнюсе саммит организации.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним членство Украины и Швеции в НАТО, а также вопросы закупок американских истребителей F-16.

До этого стало известно, что Эрдоган провели встречу в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским, где обсудил с ним зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. После переговоров турецкий лидер заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а также призвал Москву и Киев вернуться к переговорам о мире. С позицией главы Турции не согласен Байден. Он считает вступление Киева в альянс преждевременным.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.