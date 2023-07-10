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На Украине заявили о сокращении пути страны к членству в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна вступит в НАТО без плана членства

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в Twitter, что его страна вступит в НАТО без плана членства (ПДЧ).

По словам главы МИД Украины, после интенсивных переговоров страны НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины.

«Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО», — написал Кулеба.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО намерена послать Украине сильный сигнал поддержки на июльском саммите блока в Вильнюсе.

В конце июня эстонский премьер Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Новость дополняется.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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