На Украине заявили о сокращении пути страны к членству в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в Twitter, что его страна вступит в НАТО без плана членства (ПДЧ).

По словам главы МИД Украины, после интенсивных переговоров страны НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины.

«Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО», — написал Кулеба.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО намерена послать Украине сильный сигнал поддержки на июльском саммите блока в Вильнюсе.

В конце июня эстонский премьер Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Новость дополняется.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.