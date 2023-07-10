Эрдоган оценил перспективы зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной реакции от российского коллеги Владимира Путина по зерновой сделке. По его слова, Украина уже показал готовность, передает Haber Turk.

Эрдоган заявил, что ожидает приезда Путина в Турцию в августе.

Если этот визит состоится, Эрдоган надеется обсудить с Путиным зерновую сделку. По его словам, украинская сторона заявляет, что готовая сделать все зависящее от нее.

«Я не ожидаю, что на встрече с уважаемым [Владимиром] Путиным мы увидим другую позицию <...> Наши товарищи продолжают обширное обсуждение темы с российскими коллегами», — сказал президент Турции на брифинге перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновая сделка продлевалась до 17 июля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.