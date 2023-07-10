Песков ответил, как возвращение «азовцев» повлияет на строительство газового хаба в Турции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал на брифинге, отразится ли передача Анкарой командиров украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) на строительство газового хаба в Турции.

Песков подчеркнул, что это никак не связано и Москва намерена продолжать многогранные отношения и взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие с Турцией.

Тем не менее в ходе диалога Москва рассчитывает получить соответствующие разъяснения и будет в дальнейшем учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях. Он подчеркнул, что возвращение «азовцев» на Украину является нарушением договоренностей.

Песков также выразил надежду, что последние события не испортят отношения РФ и Турции.

9 июля после визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся на родину вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение «азовцев» было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.