Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил об ожидании визита Путина в Турцию

Эрдоган заявил, что ждет визита Путина в Турцию в августе

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает приезда российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе. Об этом он сказал перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, передает телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что если визит Путина в Турцию состоится, то главы двух стран точно обсудят темы зернового коридора и украинского конфликта.

Турецкий президент при этом добавил, что не ожидает от Путина какой-то смены позиции в отношении посреднических усилий Турции.

До этого агентство РИА Новости передавало мнение своего источника о том, что ожидаемые переговоры президентов Турции и России остаются единственной надеждой для продления зерновой сделки после 17 июля. Говоря о вероятности продления сроков действия черноморской инициативы, собеседник агентства заявил об отсутствии оптимизма в этом вопросе.

8 июля Эрдоган уже заявлял, что надеется на встречу с Путиным в августе. До этого турецкий лидер заявлял, что 7 июля Турция принимала президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях