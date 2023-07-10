Эрдоган заявил об ожидании визита Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает приезда российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе. Об этом он сказал перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, передает телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что если визит Путина в Турцию состоится, то главы двух стран точно обсудят темы зернового коридора и украинского конфликта.

Турецкий президент при этом добавил, что не ожидает от Путина какой-то смены позиции в отношении посреднических усилий Турции.

До этого агентство РИА Новости передавало мнение своего источника о том, что ожидаемые переговоры президентов Турции и России остаются единственной надеждой для продления зерновой сделки после 17 июля. Говоря о вероятности продления сроков действия черноморской инициативы, собеседник агентства заявил об отсутствии оптимизма в этом вопросе.

8 июля Эрдоган уже заявлял, что надеется на встречу с Путиным в августе. До этого турецкий лидер заявлял, что 7 июля Турция принимала президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».