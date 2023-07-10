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Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о двойном гражданстве

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о двойном гражданстве, по которому россияне смогут получить гражданство Абхазии без отказа от российского. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. Помимо прочего, оно также разрешает лицам, обладавшим гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившим его до сих пор, получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Те, кто является гражданами как Абхазии, так и Российской Федерации, имеют право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством того государства, на территории которого они постоянно проживают. Подобным же образом действует призыв на военную службу. При этом граждане, уже прошедшие воинскую службу в одной стране, освобождаются от призыва во второй.

В конце июня территориальные органы Министерства внутренних дел России начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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