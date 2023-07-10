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В Кремле рассказали о позиции РФ по заводу Bayraktar на Украине и возвращения «азовцев»

Песков: Кремль надеется на диалог с Турцией, несмотря на последние решения по Украине

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о позиции Кремля по поводу строительства на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar и возвращения из Турции боевиков батальона «Азов» (организация запрещена в России).

Он рассказал, что по этим вопросам Москва провела телефонный разговор с министром иностранных дел Турции, а также состоялись «контакты на других уровнях». В Кремле надеются, что турецкие власти сохранят диалог с Москвой и поддержат его на высшем уровне, так как страны имеют тесные, развитые и многогранные отношения, но есть определенные разногласия.

Представитель Кремля отметил, что РФ будет использовать каналы, чтобы разъяснить свою позицию и учитывать ситуацию при следующих договоренностях в разных областях.

9 июля после визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся на родину вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение азовцев было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару.

10 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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