Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО увидел вызов «ценностям и интересам» альянса в политике КНР

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай в качестве противника

close
100%
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

«Мы должны продолжать взаимодействовать с Пекином в решении актуальных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия и изменение климата», — отметил Столтенберг.

При этом он добавил, что Китай бросает вызов «ценностям и интересам НАТО», поэтому не стоит «разменивать интересы в сфере безопасности на экономическую выгоду».

Китайская газета The Global Times писала, что продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на его посту еще на один год говорит о разногласиях внутри альянса.

До этого газета Milliyet писала, что встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита НАТО в Вильнюсе сыграют решающую роль в членстве Швеции в альянсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях