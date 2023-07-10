Генсек НАТО увидел вызов «ценностям и интересам» альянса в политике КНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

«Мы должны продолжать взаимодействовать с Пекином в решении актуальных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия и изменение климата», — отметил Столтенберг.

При этом он добавил, что Китай бросает вызов «ценностям и интересам НАТО», поэтому не стоит «разменивать интересы в сфере безопасности на экономическую выгоду».

Китайская газета The Global Times писала, что продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на его посту еще на один год говорит о разногласиях внутри альянса.

До этого газета Milliyet писала, что встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита НАТО в Вильнюсе сыграют решающую роль в членстве Швеции в альянсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.