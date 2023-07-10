В Совфеде РФ высказались о решении Турции передать Украине командиров батальона «Азов»*

Глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что передача турецкими властями Украине командиров нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) говорит о том, что Турция превращается из нейтральной в недружественную России страну. Об этом он сказал агентству ТАСС.

Бондарев отметил, что главари «Азова» фактически должны были пребывать под домашним арестом в Турции до окончания спецоперации на Украине, однако турецкие власти намеренно это игнорировали. Кроме того, Анкара выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине, указал сенатор.

По его мнению, основанием для такого шага стали давление со стороны альянса, а также фактическое прекращение зерновой сделки. Бондарев указал, что даже под большим давлением «можно сохранить свое лицо». В качестве примера он упомянул президента Венгрии Виктора Орбана.

9 июля президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО, а также вопросы закупок американских истребителей F-16.

До этого стало известно, что Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.