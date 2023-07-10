Российский дипломат усомнился в возможности переговоров по Украине

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в настоящее время переговоры по Украине невозможны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, переговоры в настоящее время «просто невозможны», но на это могут повлиять Вашингтон и Киев.

«Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров <...> Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали давать сигналы. Но этого же нет», — сказал Гаврилов.

До этого газета Politico писала, что небольшая группа стран НАТО ведет переговоры, чтобы успеть согласовать документ о гарантиях безопасности Украине перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе.

По словам источника Politico из НАТО, каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной свои обязательства перед страной.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.