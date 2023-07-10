Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о нежелании баллотироваться на пятый срок

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок во главе правительства. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Рютте хочет покинуть политику после выборов в ноябре.

7 июля стало известно, что Рютте намерен подать королю Нидерландов Виллему-Александеру прошение об отставке правительства. Действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства. До этого Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники сообщала, что партии, входящие в правящую коалицию страны, не смогли достичь договоренностей по мерам для сокращения потока соискателей убежища.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и Рютте зафиксировали сроки начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

В июне Рютте заявлял в Гааге на совместной пресс-конференции по итогам встречи ряда лидеров стран НАТО, что будущее место Украины — в альянсе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.