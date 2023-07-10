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Байдена засняли загорающим на пляже с семьей

Байдена заметили загорающим на общественном пляже в Делавэре с женой и их внучкой

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Tom Brenner/Reuters

Президента США Джо Байден заметили на общественном пляже в Делавэре с его женой Джилл и их 22-летней внучкой Финнеган среди других отдыхающих. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Издание опубликовало несколько фотографий и видео, на которых запечатлен американский президент.

Байден расположился на шезлонге, читал книгу, пил газировку и загорал, сняв футболку.

Как отмечает издание, президент и его семья отдыхали на пляже под наблюдением сотрудников секретной службы. При этом другие посетители пляжа почти не обращали на них внимания.

В Делавэре находится особняк Байдена.

Ранее Белый дом объяснил появление следов на лице американского президента.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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