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Конгрессвумен назвала вероятной гибель американцев из-за позиции Байдена по Украине

Конгрессвумен Грин: из-за позиции Байдена по Украине существует риск гибели американцев

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Jonathan Ernst/Reuters

Член палаты представителей конгресса США Марджори Грин заявила, что из-за позиции по Украине президента США Джо Байдена есть риск гибели американцев в войне с Россией. Об этом конгрессвумен написала на своей странице в сети Twitter.

По словам Грин, американские лидеры вместо активного ведения переговоров одержимы спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях. Она задала вопрос, не вызовет ли принятие Украины в Североатлантический альянс того, что США будут «слишком активно воевать с Россией». Грин выразила опасение, что американским сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне.

Конгрессвумен подчеркнула, что народ США не хочет войны с Россией и что властям следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

Ранее сообщалось, что бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден вряд ли является сторонником ускоренного вступления Украины в НАТО.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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