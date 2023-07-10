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Пушков заявил о ловушке для НАТО, если часть Украины примут в альянс

Пушков: замысел принимать Украину в НАТО по частям говорит о замешательстве в альянсе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что замысел принимать Украину в НАТО частями отражает сложное положение, в которое попали западные сторонники приема Украины в альянс. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.

Сенатор назвал такую мысль «странной» и отражающей крайнее замешательство в западном альянсе. По словам Пушкова, даже такой невероятный прием Украины в НАТО означал бы, что Североатлантический альянс в любом случае должен был бы вступить в войну на стороне Киева — или же расписаться в неспособности выполнить свои обязательства перед Украиной как своим членом. А значит — признать свою недееспособность.

При таком сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, считает сенатор, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся. «Ее суть можно выразить формулой «воевать нельзя отказаться», — сказал Пушков. Где бы в этой формуле руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Киева в Североатлантическом альянсе неприемлемы для НАТО.

Именно по этой причине, считает Пушков, все это выглядит как заранее обреченная, отчаянная попытка как-то протащить Украину в альянс. В условиях военного конфликта такой сценарий неосуществим, так как ставит НАТО перед невозможным выбором.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может быть принята в альянс «частями», упомянув Западную Украину.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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