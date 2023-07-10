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Посольство РФ оценило заявление Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов Украине

Посольство РФ заявило, что США де-факто признались в военных преступлениях на Украине

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Alex Brandon/AP

Посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале прокомментировало заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби в связи с передачей Украине кассетных боеприпасов. Российские дипломаты считают, что администрация США де-факто призналась в совершении военных преступлений на Украине.

«[Кирби] де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Как считают в диппредставительстве РФ, американский чиновник «открыто заявил», что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане, при чем по его мнению, пишут российские дипломаты, это приносит «меньше вреда», чем действия РФ.

По мнению российского посольства, логика США с их намерением поставить кассетные бомбы Украине сводится к тому, что «хуже уже не будет».

Там также выразили мнение, что Вашингтон это делает для того, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение администрации президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы представляет из себя «жест отчаяния» на фоне «провала» контрнаступления ВСУ.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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