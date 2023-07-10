Слуцкий: США передачей кассетных снарядов Киеву хотят роста числа жертв мирных граждан

США стремятся создать условия, чтобы эскалировать конфликт на Украине. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. «И все это — на фоне объявления Вашингтоном решения направить режиму Зеленского кассетные снаряды под обещания Киева использовать их только на «поле боя»», — указал парламентарий.

Такие же клятвеные заверения были об натовских ракетах, и об американских РСЗО, добавил Слуцкий. Он считает, что американцы не могут не понимать, что поставки кассетного снаряда вряд ли принесут ВСУ стратегический перевес на поля боя, поскольку они осведомлены об ответных возможностях России.

Вашингтон для достижения собственных гегемонистических целей идет на очередные вооруженные преступления, отметил представитель РФ. Он также подчеркнул, что есть зафиксированные случаи использования кассетных бомб против мирных жителей Донбасса еще до начала специальной военной операции.

Россия ранее направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью российской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что накачивание Украины оружием с стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, и будет иметь негативный эффект.

Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе и поставками оружия, а подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других государств».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.