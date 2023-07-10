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США отрицают причастность к передаче Украине командиров «Азова»*

Салливан: США не имеют отношения к передаче Турцией Украине командиров батальона «Азов»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

США не имеют отношения к передаче турецкой стороной Украине командиров украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России), которые, согласно договоренностям, находились в Турции и должны были оставаться там до завершения конфликта. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, передает ТАСС.

«Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган», — сказал Салливан, отвечая на вопрос, из чего исходил турецкий лидер при принятии такого решения, и пытался ли он этим послать сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

Он также добавил, что не собирается давать характеристику мотивации Эрдогана и добавил, что журналистам следует задать данные вопросы президенту Турции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение из Турции на Украину командиров батальона «Азов» стало нарушением имевшихся договоренностей. По его словам, никто не оповещал российскую сторону об этом.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

*   организация запрещена в России
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