НАТО собирается объявить о масштабной поддержке Украины

Страны НАТО планируют объявить о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры по поддержке Украины на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

»Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о широком соглашении на саммите», — говорится в статье.

Как отмечает FT, соглашение позволит создать «многостороннюю структуру», в рамках которой союзники Украины смогут брать на себя двусторонние обязательства в отношении военной и финансовой поддержки страны. Объявление о данном соглашении может быть отложено до окончания саммита, подчеркнули источники издания.

В ходе переговоров между послами НАТО 9 июля не удалось достичь компромисса по тексту заявления лидеров стран блока. Его могут согласовать прямо на саммите, говорят источники FT.

По информации издания, на саммите также будет объявлено о начале обучения украинских пилотов полету на американских истребителях F-16.

Ранее сообщалось, что небольшая группа стран НАТО ведет переговоры, чтобы успеть согласовать документ о гарантиях безопасности Украине перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.