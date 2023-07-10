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Зеленский рассказал, как Байден мог бы закончить конфликт на Украине

Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт за 5 минут ценой территорий Украины

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить украинский конфликт за пять минут, заставив руководство Украины отказаться от своих территорий, но оно не согласилось бы с подобным решением. Такое мнение он высказал, комментируя заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может положить конец этому конфликту за 24 часа, если победит на выборах в 2024 году.

«Если мы говорим о прекращении войны ценой Украины, другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, таким образом Байден мог бы положить ей конец даже за пять минут. Но мы бы не согласились», — сказал Зеленский.

По его словам, у Трампа во время его президентства был шанс окончить конфликт, но он этого не сделал.

Ранее Зеленский заявлял, что завершение горячей фазы конфликта на Украине не станет его финалом.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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