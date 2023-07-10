Американский генерал: Байден не является сторонником быстрого вступления Киева в НАТО

Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден вряд ли является сторонником ускоренного вступления Украины в НАТО, сообщает польский портал Interia.

По словам Ходжеса, он не совсем уверен, что Байден является сторонником ускоренного пути присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Генерал отметил, что Вашингтон, похоже, очень сдержан в своих действиях и высказываниях в вопросе вступления Киева в НАТО. Ходжес выразил надежду в том, что он ошибается, но при этом сказал, что слышал, что США будут сопротивляться тому, чтобы во время саммита блока в Вильнюсе поступила информация, предполагающая или четко ведущая к членству Украины в НАТО. Он подчеркнул, что США хотят «сохранить на плаву саму идею, предложить какие-то вещи», но подобное не удовлетворит Киев.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что НАТО включит в итоговый документ предстоящего саммита в Вильнюсе пункт, связанный с продолжением реализации реформ на Украине для ее вступления в альянс.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.