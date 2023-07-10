Несколько стран НАТО готовят гарантии безопасности для Украины

Небольшая группа стран НАТО ведет переговоры, чтобы успеть согласовать документ о гарантиях безопасности Украине перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает европейская газета Politico со ссылкой на источники.

В течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали гарантии безопасности с Украиной, а также обратились к другим союзникам по военному блоку, Евросоюзу и «Большой семерки», пишет издание.

«Небольшая группа западных союзников ведет «продвинутые» и «бешеные, в последнюю минуту» переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО в Литве», — говорится в статье.

По словам источника Politico из НАТО, каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной свои обязательства перед страной, которые могут отличаться.

Он заявил, что по сути это является гарантией Киеву, что эти страны еще долго будут поставлять вооружение, финансировать украинскую армию, консультировать их солдат и обучать, «чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии».

Источники издание также сообщили, что президент США Джо Байден должен встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 10 июля в Лондоне, чтобы попытаться уладить последние детали.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО включит в итоговый документ предстоящего саммита в Вильнюсе пункт, связанный с продолжением реализации реформ на Украине для ее вступления в альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.