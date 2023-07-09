Бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стремление украинского президента Владимира Зеленского добиться вступления Киева в НАТО привело к снижению его популярности и расколу внутри страны. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.

«Зеленский, у тебя везде провал. Вы подняли цены на все. Все идет к революции», — сказал Соскин, обращаясь к президенту Украины.

Бывший советник экс-главы Украины считает, что действующему президенту страны следовало не пытаться получить членство в НАТО, а начать переговоры о прекращении боевых действий.

По мнению Соскина, западные страны «обдурили» Зеленского относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он высказал мнение, что благодаря действиям президента страна превратилась в руины, а его рейтинг очень сильно падает, поскольку «все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать».

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Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.