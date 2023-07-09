В США раскрыли, что добавят в итоговый документ по итогам грядущего саммита НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что НАТО включит в итоговый документ предстоящего саммита в Вильнюсе пункт, связанный с продолжением реализации реформ на Украине для ее вступления в альянс. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

«Прямо сейчас идет работа над коммюнике НАТО, над положениями, касающимися желания Украины добиваться членства в НАТО. Думаю, союзники придут к консенсусу, когда мы прибудем в Вильнюс. И в нем (итоговом документе саммита. — «Газета.Ru») среди прочего будет говориться о процессе продолжения реализации этих реформ (на Украине. — «Газета.Ru»), — сказал Салливан.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет участие в предстоящем саммите НАТО, если в его ходе будут приняты решения, касающиеся Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.