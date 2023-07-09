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Экс-генсек НАТО прокомментировал возможный ответ России на вступление Украины в НАТО

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Запад не боится красных линий РФ из-за вступления Украины в НАТО

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Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что Западу все равно, что президент России Владимир Путин определяет как красные линии в вопросе возможного принятия Украины в НАТО.

По его словам, НАТО была и остается открытой для государств, правительства и парламенты которых решили вступить в альянс. В пример он поставил Финляндию и Швецию.

«Путину в данном случае нечего сказать, у него нет права вето, он действительно должен держаться в стороне (...) Честно говоря, что бы он ни определял или чувствовал как красные линии, нам все равно», — сказал бывший генсек альянса.

Он добавил, что если Украина войдет в число стран НАТО, весь альянс станет сильнее, чем когда-либо.

Также Расмуссен заявил, что Украина может быть принята в альянс «частями», упомянув Западную Украину.

При этом он посчитал, что стратегической ошибкой будет дожидаться окончания украинского конфликта для принятия Украины в НАТО. Бывший генсек также выразил мнение, что в результате конфликт затянется на неопределенный срок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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