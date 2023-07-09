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Глава МИД Украины поговорил с госсекретарем США

Глава МИД Украины Кулеба поговорил с госсекретарем США Блинкеном перед саммитом НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед запланированным на 11-12 июля саммитом НАТО в Вильнюсе.

«У меня состоялся продуктивный разговор с госсекретарем Блинкеном в преддверии Вильнюса. Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, что его окончательные решения были бы выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности», — написал украинский министр.

До этого Politico писало, что позиции Соединенных Штатов и ФРГ относительно предоставления Украине членства в НАТО смягчились перед скорым саммитом альянса в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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