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Эрдоган провел переговоры с Байденом накануне саммита НАТО

Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО и закупки истребителей F-16

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Sedat Suna/Reuters

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО, а также вопросы закупок американских истребителей F-16. Об этом сообщает администрация Эрдогана, передает ТАСС.

«В ходе переговоров обсуждены вопросы членства Украины и Швеции в НАТО, поставок F-16, полноправной интеграции Турции в ЕС. Лидеры также договорились о встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что президенты Турции и Украины Эрдоган и Владимир Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. После переговоров Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а также призвал Москву и Киев вернуться к переговорам о мире. С позицией главы Турции не согласен президент США Джо Байден. Он считает вступление Киева в альянс преждевременным.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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