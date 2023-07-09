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Медведев допустил возможность ударов по украинским АЭС

Медведев: если была атака на Смоленскую АЭС, нужно рассмотреть удар по станциям Украины

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале информацию о возможной атаке на Смоленскую (Десногорскую) АЭС с применением снарядов НАТО.

По его словам, в случае подтверждения ударов по атомной электростанции, нужно рассмотреть сценарий одновременного удара со стороны России по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе.

«Тут уже нечего стесняться», — отметил Медведев.

До этого Telegram-канал Mash писал, что украинские войска попытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также попытались нанести удар по военному аэродрому в Калужской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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