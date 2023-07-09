Экс-генсек НАТО назвал способ скорого принятия Украины в НАТО

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может быть принята в альянс «частями», упомянув Западную Украину. Об этом сообщает RND.

«Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно. И это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. Вспомните вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году», — сказал Расмуссен, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также предложил вариант, при котором обязательства оказания помощи по статье 5 альянса будут выполняться только в случае нападения на контролируемые властями Украины части территории.

При этом Расмуссен посчитал, что стратегической ошибкой будет дожидаться окончания украинского конфликта для принятия Украины в НАТО. Бывший генсек также выразил мнение, что в результате конфликт затянется на неопределенный срок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.