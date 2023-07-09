Экс-генсек НАТО высказался о вопросе принятия Украины в НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посчитал, что стратегической ошибкой будет дожидаться окончания украинского конфликта для принятия Украины в НАТО. Об этом сообщает RND.

«Это было бы стратегической ошибкой с опасными последствиями», — сказал бывший генсек альянса в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, таким образом члены НАТО передают власть в принятии решений президенту РФ Владимиру Путину, которому «нужно только немного продолжить войну, и он может препятствовать вступлению Украины в НАТО столько, сколько захочет».

Расмуссен также выразил мнение, что в результате конфликт затянется на неопределенный срок.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет участие в предстоящем саммите НАТО, если в его ходе будут приняты решения, касающиеся Украины. Президент отметил, что Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО — только при таких условиях встреча имела бы смысл.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.