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Зеленский заявил о нежелании участвовать в саммите НАТО «просто так»

Зеленский заявил, что примет участие в саммите НАТО, если будут приняты решения по Украине

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет участие в предстоящем саммите НАТО, если в его ходе будут приняты решения, касающиеся Украины, сообщает ABC News.

«Я не хочу ехать в Вильнюс просто так, если решение уже принято заранее», — отметил он.

По его словам, Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО — только при таких условиях встреча имела бы смысл.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя быть уверенным в участии Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

По словам генсека, невозможно быть «на 100% уверенным», что президент Украины примет участие в мероприятие на фоне конфликта. При этом Столтенберг отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским лидером, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.

Решение Зеленского о посещении саммита может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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