Власти Украины еще не решили, поучаствует ли Зеленский в саммите НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что окончательное решение относительно участия президента страны Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе еще не принято. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Еще не принято никаких окончательных решений (об участии Зеленского. – «Газета.Ru»). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол», — сказала вице-премьер, отметив, что поездка президента будет зависеть от финальных документов.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя быть уверенным в участии Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. По словам генсека, невозможно быть «на 100% уверенным», что украинский лидер примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. При этом Столтенберг отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским лидером, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.