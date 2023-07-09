Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший американский разведчик рассказал о предупреждении Зеленскому

Бывший разведчик США Риттер заявил, что Запад предостерег Зеленского от диверсий на ЗАЭС

close
100%
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Страны Запада предостерегли украинского лидера Владимира Зеленского от попыток совершить диверсию на Запорожской АЭС. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились», — сказал он.

Риттер считает, что Зеленский может использовать диверсию как повод для вмешательства других государств, которые, по его мнению, помогут ему вернуть контроль над атомной электростанцией.

9 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала участников саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, уделить все внимание теме безопасности на Запорожской атомной электростанции.

До этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что безопасность сохранности отработанного топлива усилена на Запорожской АЭС. По его словам, ЗАЭС залита надежным слоем бетона, на ней постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена.

5 июля руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что риск возникновения искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС снижается.

Глава МАГАТЭ прокомментировал ситуацию с Запорожской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях