В Белом доме заявили, что знали о встрече Лаврова с американскими экспертами в Нью-Йорке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC, что администрация США знала о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими экспертами в апреле в Нью-Йорке, но не принимала в ней участие.

«Я думаю, в целом мы были в курсе, что дискуссии прошли на частном уровне. Но мы не передавали через них сообщения», — сказал Кирби.

Он отметил, что Белый дом не подготавливал площадку, а также не поощряли эти дискуссии. Он добавил, что проводившие встречу с российскими представителями частные лица имели на это право. Также Кирби добавил, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не был вовлечен в организацию встречи.

Ранее СМИ Соединенных Штатов писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле в Нью-Йорке встретился с американскими экспертами. В Белом доме заявили, что не передавали главе российскому министру никаких сигналов по Украине.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.