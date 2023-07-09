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Президент ФРГ заявил, что безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России. Такое заявление он сделал интервью телеканалу ZDF.

По его словам, ранее Германия и США пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, но в итоге «это не сработало».

«И это, к сожалению, означает, что безопасность в Европе в будущем больше не будет общей безопасностью с Россией», — отметил он.

Штайнмайер добавил, что ФРГ придется тратить большие деньги на оборонные бюджеты, чтобы организовать лучшую защиту для Европы.

Ранее сопредседатель Левой партии Германии Джанин Висслер высказалась за роспуск НАТО и замену его «системой коллективной безопасности».

Висслер считает, что даже в условиях нынешнего конфликта на Украине критика Североатлантического альянса от партии не устарела.

По ее словам, для стабильной безопасности необходима интеграция всех основных стран в единую систему. Кроме того, она обвинила НАТО в ведении войн, противоречащих международному праву.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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